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13:48, 18 марта 2025Спорт

Экс-игрок «Зенита» призвал проверить на допинг футболистов «Спартака»

Экс-футболист «Зенита» Чухлов призвал проверить игроков «Спартака» на допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР Борис Чухлов прокомментировал поражение команды от «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартак» перебегал и задавил физически «Зенит». Чухлов призвал проверить красно-белых на допинг. «Там же нашли у хоккеиста ЦСКА (Владислава Каменеваприм. «Ленты.ру») допинг. Четырехкратное превышение дозы мельдония! Я и подумал: у игроков "Спартака", наверное, тоже», — заключил он.

Ранее стало известно, что футболистам «Спартака» назначили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом». Игроки стартового состава получили по 2,1 миллиона рублей, те, кто вышел на замену, — по одному миллиону, запасные — по 435 тысяч.

Игра прошла 16 марта в Москве. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак». Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года.

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