Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

Зеленский вслед за Путиным поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, в ближайшее время будут обнародованы все подробности. Источники, знакомые с деталями беседы, сообщают, что Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам — ранее этот вопрос Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп назвал разговор с Зеленским очень хорошим

По итогам беседы с украинским лидером Трамп написал, что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Украины. Беседа, по его словам, продлилась около часа.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

«Большая часть обсуждения была посвящена вчерашнему разговору с президентом [России Владимиром] Путиным для согласования запросов и потребностей России и Украины», — рассказал Трамп. Президент США добавил, что попросит госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца подробно описать все обсужденные пункты, и опубликует заявление в ближайшее время.

В Киеве подтвердили беседу Трампа с Зеленским. Там рассказали, что они должны обсудить детали следующих шагов по достижению мира на Украине.

Источники сообщили, что Зеленский согласился прекратить удары по энергетике

Источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров лидеров двух стран, рассказал, что Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Как сообщает издание, обе стороны согласились работать над дальнейшим прекращением огня.

Официально эту информацию пока не подтверждали, США и Украина не раскрывали детали беседы.

Президент США днем ранее позвонил Путину

Вечером 18 марта руководитель аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа. Они проговорили 2 часа 28 минут. В Кремле рассказали, что стороны договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого Путин дал российским военным соответствующую команду, и Вооруженные силы России уничтожили свои же беспилотники, нацеленные на объекты энергетики в Николаевской области Украины, связанные с военно-промышленным комплексом. В Минобороны РФ отметили, что, несмотря на это, Киев атаковал нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края, где по состоянию на 18:00 бушует пожар.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп по итогам разговора назвал президента России сильным и твердым политиком, желающим завершить конфликт на Украине. «Путин был очень твердым, очень сильным, каким он и является», — подчеркнул он в одном из интервью, добавив, что его российский коллега очень серьезно настроен положить конец украинскому кризису.