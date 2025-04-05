В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

В СПЧ ООН 22 страны из 47 не поддержали продление мандата комиссии по Украине

В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата независимой комиссии по расследованию событий на Украине.

Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за.

СПЧ ООН создал международную «независимую» комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года в соответствии с принятой резолюцией 49/1, которую представили западные страны с целью расследовать все предполагаемые посягательства на права человека и нарушения международного гуманитарного права в контексте украинского конфликта.

Россия отказалась сотрудничать с комиссией

Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, заявил в апреле 2023 года постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Такой позиции мы будем придерживаться и впредь Геннадий Гатилов постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН

По словам Гатилова, независимость данной комиссии «отражена только на бумаге». Он пояснил, что данный механизм был сформирован странами Запада и «призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию». В частности, в докладах комиссии «практически ничего не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны киевского режима», отметил дипломат.

В феврале США отказались обвинить Россию в проекте резолюции ГА ООН

22 февраля США в проекте резолюции ГА ООН также отказались обвинить Россию в начале украинского конфликта. Вашингтон не захотел быть соавтором документа, где вина возложена на Москву.

Американские представители предложили свой проект под названием «Путь к миру». В тексте указано, что Соединенные Штаты скорбят о жертвах российско-украинского конфликта. США не поддержали формулировки о российском вторжении на Украину и отказались от призыва к РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории Украины.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться. Среди тех, кто голосовал против — Россия, США и Израиль.

В тексте резолюции от России требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с украинской территории. Кроме того, в документе содержится односторонний призыв к российской стороне прекратить боевые действия.

До голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи.

Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН 25 февраля принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было.

Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.

При этом Великобритания и Франция могли помешать принятию резолюции, наложив право вето как постоянные члены СБ ООН, однако не сделали этого.