Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 5 апреля 2025Мир

В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

В СПЧ ООН 22 страны из 47 не поддержали продление мандата комиссии по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата независимой комиссии по расследованию событий на Украине.

Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за.

СПЧ ООН создал международную «независимую» комиссию по расследованию событий на Украине 4 марта 2022 года в соответствии с принятой резолюцией 49/1, которую представили западные страны с целью расследовать все предполагаемые посягательства на права человека и нарушения международного гуманитарного права в контексте украинского конфликта.

Материалы по теме:
«Они готовятся к войне» Два года назад Финляндия вступила в НАТО и создает самую боеспособную армию Европы. Чем это грозит России?
«Они готовятся к войне»Два года назад Финляндия вступила в НАТО и создает самую боеспособную армию Европы. Чем это грозит России?
4 апреля 2025
«Обе стороны пойдут на уступки» Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
«Обе стороны пойдут на уступки»Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
31 марта 2025

Россия отказалась сотрудничать с комиссией

Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, заявил в апреле 2023 года постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Такой позиции мы будем придерживаться и впредь

Геннадий Гатиловпостпред РФ при женевской штаб-квартире ООН

По словам Гатилова, независимость данной комиссии «отражена только на бумаге». Он пояснил, что данный механизм был сформирован странами Запада и «призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию». В частности, в докладах комиссии «практически ничего не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны киевского режима», отметил дипломат.

В феврале США отказались обвинить Россию в проекте резолюции ГА ООН

22 февраля США в проекте резолюции ГА ООН также отказались обвинить Россию в начале украинского конфликта. Вашингтон не захотел быть соавтором документа, где вина возложена на Москву.

Американские представители предложили свой проект под названием «Путь к миру». В тексте указано, что Соединенные Штаты скорбят о жертвах российско-украинского конфликта. США не поддержали формулировки о российском вторжении на Украину и отказались от призыва к РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории Украины.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться. Среди тех, кто голосовал против — Россия, США и Израиль.

В тексте резолюции от России требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с украинской территории. Кроме того, в документе содержится односторонний призыв к российской стороне прекратить боевые действия.

До голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи.

Материалы по теме:
«Под угрозой существование Украины» Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
«Под угрозой существование Украины»Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
12 марта 2025
«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
«Украина может стать буфером»На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
21 марта 2025

Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН 25 февраля принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было.

Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.

При этом Великобритания и Франция могли помешать принятию резолюции, наложив право вето как постоянные члены СБ ООН, однако не сделали этого.

    Обсудить
    Последние новости

    В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

    Ракетный крейсер «Варяг» дал залп в ответ на провокации Японии

    В США заявили об изобретательности России в условиях санкций

    Несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту российского города из-за тумана

    Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

    Власти Франции испугались возможных притязаний США на их территории

    Российский сенатор оценил идею Германии отмечать юбилей Победы без России

    Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

    В Турции призвали достичь любого мирного соглашения по Украине

    Депутат Рады оценил сделку Украины и США по недрам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше