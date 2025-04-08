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19:10, 8 апреля 2025Экономика

ЦБ резко понизил курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро почти на рубль
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс американской валюты на среду, 9 апреля, установили на уровне в 85,46 рубля, европейской — на отметке в 93,78 рубля. Для сравнения, котировки доллара во вторник составляли 86,19 рубля, евро — 94,77 рубля. Таким образом, ЦБ понизил курсы ведущих мировых валют почти на рубль. Котировки доллара сократились примерно на 73 копейки, евро — на 99 копеек.

До этого ЦБ, напротив, резко повысил официальные курсы доллара и евро. Котировки доллара руководство регулятора повысило на 1,91 рубля, а евро — на 1,79 рубля. Схожая динамика фиксировалась и на рынке Форекс. В ходе торгов российская валюта в моменте слабела к американской на 2,19 процента, к европейской — на 2,81 процента.

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На фоне отсутствия конкретных результатов переговоров США и России по поводу прекращения боевых действий на Украине затяжное укрепление рубля прекратилось. Ряд экспертов сходятся во мнении, что в обозримой перспективе влияние геополитики на курс российской валюты начнет постепенно сходить на нет.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко допускает, что в течение полугода курс доллара может укрепиться до 100 рублей. Подобной динамике будет во многом способствовать ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары из РФ. Речь идет, в частности, о стоимости российской нефти. В марте 2025 года средняя стоимость сорта Urals, используемого для налогообложения в РФ, упала до минимума с июня 2023 года и просела до 58,99 доллара. Достигнутый в первый месяц весны результат оказался минимальным с июня 2023 года.

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