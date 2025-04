Тарасова оценила решение убрать слово русские из речи Овечкина

Тарасова: Овечкин не обращает внимания на то, что в НХЛ убрали слово «русские»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение европейского аккаунта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) убрать слово «русские» из речи российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Только он может позвонить им и сказать, что он русский хоккеист, больше никто. Пусть напишут, что он русский, если он их попросит и его это волнует», — заявила она. Тарасова выразила мнение, что Овечкин не обращает на это внимания.

Ранее сообщалось, что на кадрах из аккаунта NHL Europe Овечкин произносит фразу «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»). Однако в субтитрах появляются слова: «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»).

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого он рассказал, что счастлив быть русским человеком.