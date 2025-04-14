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00:17, 14 апреля 2025Спорт

В «Зените» назвали провокацией информацию о премиях за матч с лидером РПЛ

«Зенит» назвал провокацией информацию о премиях за победу над «Краснодаром»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о призовых игрокам команды за победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев назвал информацию провокацией. Он заявил, что слухи распространили агенты.

Ранее Sport24 сообщил, что в случае победы над «Краснодаром» каждому игроку сине-бело-голубых обещали по 110 тысяч евро. При этом при разгромном выигрыше с разницей в три мяча и более — по 250 тысяч евро.

13 апреля «Зенит» одержал разгромную победу над лидирующим в РПЛ «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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