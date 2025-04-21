«Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

Путин: С предложением не бить по гражданской инфраструктуре нужно разобраться

Президент России Владимир Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах. Там в это время проходило награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших преступления в Курской области, а также других подразделений.

«Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — сказал глава государства.

По словам президента, Киев использует гражданские объекты города в военных целях.

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объект в Сумах 13 апреля. Были применены две оперативно-тактические ракеты «Искандер-М». В Минобороны осудили украинские власти, заявив, что они используют мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя массовые мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Путин подвел итоги перемирия

Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия.

Он отметил, что, несмотря на нарушение режима прекращения огня Киевом, на фронте наблюдалось снижение боевой активности. «В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти пять тысяч нарушений было», — сказал российский лидер.

Он добавил, что украинские войска во время перемирия предприняли шесть штурмовых атак, а также отметил, что в России одобряют возможное снижение интенсивности боевых действий.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Минобороны России уточнили, что в этот период Украина совершила 4900 нарушений. В частности, были применены 90 беспилотников самолетного типа, из них 8 — вне зоны спецоперации, и совершены 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. А проведение спецоперации продолжилось только с окончанием действия пасхального перемирия. О том, что российская сторона не нарушала договоренностей, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что на Украине не было воздушных тревог. «Это формат тишины, который был достигнут и который легче всего продлить», — сказал политик.

Российский лидер назвал причину согласия Украины на пасхальное перемирие

«Мы видели первичную реакцию Киева, я считаю, что это все заметили, поскольку было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как якобы игра с судьбами, с жизнями людей. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, — вероятнее всего, это были иностранные кураторы киевского режима», — предположил Путин.

Запад указал Украине на то, что отказ от подобных инициатив является проигрышной позицией для Киева и именно поэтому он «быстро согласился принять пасхальное перемирие», считает российский лидер.

Кроме того, президент заявил о попытках Киева перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зеленский предложил продолжить перемирие в новом формате

20 апреля Зеленский заявил о возможности продолжения перемирия. Он предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Предложения о введении моратория на удары по гражданским объектам прокомментировал Путин. «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться (...). Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что, говоря об этом, президент подразумевал возможность обсуждения прекращения огня по гражданским объектам с украинской стороной.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Оно началось в 18:00 по московскому времени того дня и закончилось в 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался.