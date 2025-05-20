«Режут паспорта, призывают к революции». Румыны недовольны итогами выборов президента, на них победил поддерживающий Киев кандидат

Румыны начали массово резать паспорта после победы Дана на выборах президента

После прошедших в Румынии президентских выборов, победу в которых одержал поддерживающий Украину политик Никушор Дан, недовольные итогами жители страны начали уничтожать свои паспорта и грозиться сменить гражданство.

«Разрезают паспорта, призывают к революции и просят политубежище в России и других странах — реакция граждан Румынии на результаты выборов президента», — сообщили в RT, приводя посты и ролики румын в соцсетях.

George Simion. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Многие граждане говорили в своих видео, что с новым президентом страна обречена на «путь изгнания». Люди выражали тревогу за дальнейшую судьбу государства и сетовали на то, что не сумели спасти свою страну.

В воскресенье, 18 мая, по итогам второго тура президентских выборов победу в гонке одержал мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан. Он обошел лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона, набрав 53,60 процента голосов против 46,40 процента.

Францию обвинили в попытке повлиять на выборы в Румынии

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разведка Франции оказала влияние на румынские выборы. Он сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер потребовал от него заблокировать каналы румынских консерваторов для дальнейшего голосования.

Я категорически отказался. Telegram не будет блокировать румынские политические каналы. Нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы Павел Дуров создатель мессенджера Telegram

Позже в разведке страны отвергли обвинения предпринимателя, заметив, что всего лишь хотели напомнить Дурову «о его обязанностях и обязанностях его компании в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии».

В России отметили странность прошедших в Румынии выборов

Выборы румынского президента проходили странно, так как не все кандидаты были допущены до политической гонки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Граждане Румынии проголосовали. Эти выборы по меньшей мере были странными. Мы помним историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы на победу, и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований на этот счет, просто принудительно сняли с предвыборной гонки Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, в сложившихся обстоятельствах любой альтернативный кандидат не имел ни единого шанса на победу, что заранее предопределило успех поддерживающих Европу сил в стране.

Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова также заметила, что состоявшееся в Румынии политическое мероприятие было сложно назвать выборами. Кроме того, дипломат прокомментировала заявление МИД страны о якобы «признаках вмешательства России» в электоральный процесс. «Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!» — заявила дипломат.