Суды, расследования и вмешательство спецслужб. Почему выступавшие против Украины кандидаты не смогли стать президентом Румынии?

Выборы президента Румынии выиграл мэр Бухареста Никушор Дан

Мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии представителя партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны по итогам обработки 100 процентов голосов.

Дан и Симион стали неожиданными фаворитами голосования из-за решения Конституционного суда Румынии аннулировать итоги президентских выборов. Симион собрал вокруг себя избирателей недопущенного Кэлина Джорджеску, в то время как Дан привлек проевропейских избирателей, разочарованных альянсом традиционных партий.

«Прямой удар по сердцу демократии»

24 ноября 2024 года Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов с 22,69 процента голосов. Однако Конституционный суд сначала потребовал пересчета голосов, а затем отменил итоги голосования.

9 марта ЦИК Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Джорджеску на повторные президентские выборы. В избиркоме страны объяснили решение нарушением избирательных процедур и якобы несоответствием условиям законности голосования. В ответ политик назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире».

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

«Мы сражаемся за свободу слова и за Бога»

Преемником Джорджеску стал 38-летний член Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Джордже Симион, получивший степень магистра истории в Ясском университете. Он также заявлял о готовности защищать права румын на Украине и в других странах.

Политик поддержал избрание президента США Дональда Трампа на второй срок и критиковал «глубинное государство» за действия против правых политиков. Он также неоднократно восхищался публичным образом американского лидера.

Мы боремся за свободу слова и свободные выборы. Мы сражаемся за Бога против зла Джордже Симион экс-кандидат на выборах президента Румынии

Джорджеску и Симион выступали против помощи Украине

В ходе предвыборной кампании Джорджеску обещал прекратить любую политическую и военную помощь Украине в случае избрания. Он также призывал аннексировать территорию Украины и назвал стопроцентной вероятность такого сценария. По его словам, Румыния может вернуть себе принадлежавшие до 1940 года территории.

Украина — это искусственное государство. Это была Украинская Советская Социалистическая Республика Кэлин Джорджеску экс-кандидат на выборах президента Румынии

После победы в первом туре Симион поддержал Трампа и призвал к миру на Украине. Политик также потребовал от Украины компенсацию за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.

Помощь оружием невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир Джордже Симион экс-кандидат на выборах президента Румынии

Симион стал фигурантом нескольких расследований

10 марта Генеральная прокуратура Румынии начала расследование о возможных призывах Симиона к насилию. Политик заявил, что с ответственных за недопуск Джорджеску к голосованию «нужно заживо снять кожу на городской площади», а само решение властей является государственным переворотом.

Большинство румынского народа теперь ненавидят их за то, как им удается управлять страной Джордже Симион экс-кандидат на выборах президента Румынии

После победы Симиона в первом туре ЦИК страны начала расследование в связи с предполагаемым контрактом его партии с американской лоббистской фирмой BGD. В ответ правый политик пропустил дебаты кандидатов перед вторым туром голосования и заставил журналистов спрашивать о своих планах пустое кресло.

В день второго тура президентских выборов полиция вывела Симиона с избирательного участка в пригороде Бухареста вместе с Кэлином Джорджеску. Правоохранители потребовали от политиков покинуть участок во время общения с прессой после символического голосования.

После окончания голосования создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных политиков к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Математик против историка

Оппонентом Симиона стал 55-летний мэр Бухареста, двукратный обладатель золотой медали Международной математической олимпиады и получивший степень доктора философии по фундаментальной математике в Сорбонне Никушор Дан. Он стал известным благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки с 2006 года. В 2020 году он стал беспартийным мэром Бухареста после двух неудачных попыток.

Никушор Дан . Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Дан в ходе кампании сделал упор на антикоррупционной и умеренной проевропейской повестке, а также заявил о необходимости судебной и административной реформ в стране. Также он критиковал заявления Джорджеску и Симона о помощи Украине.

По итогам голосования Симион неожиданно выиграл зарубежное голосование за счет голосов избирателей из стран Западной Европы, а также поручился поддержкой сельских избирателей. Однако Дан стал победителем президентских выборов, набрав на 894,8 тысячи голосов больше за счет Бухареста и других крупных городов.

Кремль назвал странной ситуацию на выборах в Румынии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странными выборы в Румынии из-за недопуска ряда кандидатов, включая Джорджеску. Он уточнил, что в румынских политических реалиях отсутствовал шанс на победу альтернативного кандидата.

В декабре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бездарно состряпанной ерундой» обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии. Дипломат подчеркнула, что выборы в Румынии являются внутренним делом государства и Россия к ним не имеет никакого отношения.