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19:38, 19 мая 2025Мир

Суды, расследования и вмешательство спецслужб. Почему выступавшие против Украины кандидаты не смогли стать президентом Румынии?

Выборы президента Румынии выиграл мэр Бухареста Никушор Дан
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии представителя партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны по итогам обработки 100 процентов голосов.

Дан и Симион стали неожиданными фаворитами голосования из-за решения Конституционного суда Румынии аннулировать итоги президентских выборов. Симион собрал вокруг себя избирателей недопущенного Кэлина Джорджеску, в то время как Дан привлек проевропейских избирателей, разочарованных альянсом традиционных партий.

«Прямой удар по сердцу демократии»

24 ноября 2024 года Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов с 22,69 процента голосов. Однако Конституционный суд сначала потребовал пересчета голосов, а затем отменил итоги голосования.

9 марта ЦИК Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Джорджеску на повторные президентские выборы. В избиркоме страны объяснили решение нарушением избирательных процедур и якобы несоответствием условиям законности голосования. В ответ политик назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире».

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

«Мы сражаемся за свободу слова и за Бога»

Преемником Джорджеску стал 38-летний член Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Джордже Симион, получивший степень магистра истории в Ясском университете. Он также заявлял о готовности защищать права румын на Украине и в других странах.

Политик поддержал избрание президента США Дональда Трампа на второй срок и критиковал «глубинное государство» за действия против правых политиков. Он также неоднократно восхищался публичным образом американского лидера.

Мы боремся за свободу слова и свободные выборы. Мы сражаемся за Бога против зла

Джордже Симионэкс-кандидат на выборах президента Румынии

Джорджеску и Симион выступали против помощи Украине

В ходе предвыборной кампании Джорджеску обещал прекратить любую политическую и военную помощь Украине в случае избрания. Он также призывал аннексировать территорию Украины и назвал стопроцентной вероятность такого сценария. По его словам, Румыния может вернуть себе принадлежавшие до 1940 года территории.

Украина — это искусственное государство. Это была Украинская Советская Социалистическая Республика

Кэлин Джорджескуэкс-кандидат на выборах президента Румынии

После победы в первом туре Симион поддержал Трампа и призвал к миру на Украине. Политик также потребовал от Украины компенсацию за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.

Помощь оружием невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир

Джордже Симионэкс-кандидат на выборах президента Румынии

Симион стал фигурантом нескольких расследований

10 марта Генеральная прокуратура Румынии начала расследование о возможных призывах Симиона к насилию. Политик заявил, что с ответственных за недопуск Джорджеску к голосованию «нужно заживо снять кожу на городской площади», а само решение властей является государственным переворотом.

Большинство румынского народа теперь ненавидят их за то, как им удается управлять страной

Джордже Симионэкс-кандидат на выборах президента Румынии

После победы Симиона в первом туре ЦИК страны начала расследование в связи с предполагаемым контрактом его партии с американской лоббистской фирмой BGD. В ответ правый политик пропустил дебаты кандидатов перед вторым туром голосования и заставил журналистов спрашивать о своих планах пустое кресло.

В день второго тура президентских выборов полиция вывела Симиона с избирательного участка в пригороде Бухареста вместе с Кэлином Джорджеску. Правоохранители потребовали от политиков покинуть участок во время общения с прессой после символического голосования.

После окончания голосования создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных политиков к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Математик против историка

Оппонентом Симиона стал 55-летний мэр Бухареста, двукратный обладатель золотой медали Международной математической олимпиады и получивший степень доктора философии по фундаментальной математике в Сорбонне Никушор Дан. Он стал известным благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки с 2006 года. В 2020 году он стал беспартийным мэром Бухареста после двух неудачных попыток.

Никушор Дан

Никушор Дан . Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Дан в ходе кампании сделал упор на антикоррупционной и умеренной проевропейской повестке, а также заявил о необходимости судебной и административной реформ в стране. Также он критиковал заявления Джорджеску и Симона о помощи Украине.

По итогам голосования Симион неожиданно выиграл зарубежное голосование за счет голосов избирателей из стран Западной Европы, а также поручился поддержкой сельских избирателей. Однако Дан стал победителем президентских выборов, набрав на 894,8 тысячи голосов больше за счет Бухареста и других крупных городов.

Кремль назвал странной ситуацию на выборах в Румынии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странными выборы в Румынии из-за недопуска ряда кандидатов, включая Джорджеску. Он уточнил, что в румынских политических реалиях отсутствовал шанс на победу альтернативного кандидата.

В декабре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бездарно состряпанной ерундой» обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии. Дипломат подчеркнула, что выборы в Румынии являются внутренним делом государства и Россия к ним не имеет никакого отношения.

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