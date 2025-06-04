В Госдуме назвали произволом похищение бизнес-коуча людьми на Mercedes со спецсигналами

Депутат Попов назвал недопустимым произволом похищение бизнес-коуча Щепихина

Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов назвал недопустимым произволом ситуацию с похищением бизнес-тренера Арега Щепихина людьми на Mercedes со спецсигналами в Москве. Реакция парламентария на инцидент опубликована в Telegram.

Попов выразил уважение сотрудникам полиции, пресекшим, по его словам, действия мужчин, схвативших Щепихина. «Подобный произвол недопустим. Ни в столице, ни в каком-либо другом месте. Только закон и правопорядок», — написал депутат.

Он добавил, что направит депутатские запросы в Следственный комитет и МВД, так как в расследование этого происшествия нужно «поставить понятную обществу точку».

Ранее стало известно, что похитителей Щепихина отпустили из отдела полиции, однако спустя некоторое время снова задержали. В сети также появилось видео, на котором идущие к Mercedes бородатые мужчины на вопрос о похищении усмехаются и отвечают фразой «Ахмат — сила».

О похищении Щепихина, неоднократно оскорбительно высказывавшегося о чеченцах, стало известно вечером 3 июня. Неизвестные бородатые мужчины схватили его на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, а затем затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Как выяснилось, этот же автомобиль замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева.

Позже правоохранителям удалось остановить машину в районе Киевского шоссе. Находившиеся внутри мужчины назвали себя росгвардейцами и предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. При этом самого Щепихина в салоне и багажнике не оказалось.