Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 5 июня 2025Наука и техника

В Чехии представили обновленного «Вампира»

На выставке IDET в Чехии представили обновленную РСЗО RM-70 Vampire
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karel Šubrt / Wikimedia

Компания Excalibur Army представила обновленную реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир») на выставке IDET 2025 в Чехии. Об этом сообщает Army Recognition.

Установка на шасси Tatra T-815-7 с колесной формулой 8х8 несет блок из 40 направляющих для снарядов калибра 122 миллиметра. Модернизированная РСЗО получила бронированную кабину и цифровую систему управления огнем. Также Vampire оснащена автоматизированной системой перезарядки.

«Хотя стоимость системы публично не разглашается, экономическая эффективность РСЗО в сочетании с ее передовыми возможностями делает ее привлекательным вариантом для стран, стремящихся модернизировать свои артиллерийские силы без увеличения расходов, связанных с такими системами, как HIMARS», — пишет издание.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Базовую версию RM-70 начали выпускать в 1972 году в Чехословакии. Модификация советской РСЗО «Град» стоит на вооружении армий Греции, Польши, Финляндии и других стран.

В феврале Минобороны России показало работу РСЗО «Ураган» на новом шасси. Пакет направляющих базируется на трехосном шасси БАЗ-69092. Оно заменило четырехосный ЗиЛ-135ЛМ, который выпускался с 1960-х годов.

В мае 2022 года стало известно, что Чехия передала Украине РСЗО RM-70, которые сняли с вооружения чешской армии в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому под Харьковом

    Сон летом с включенным вентилятором назвали опасным для здоровья

    Учительница отправила школьнику фотографию обнаженной груди и попалась

    В Чехии представили обновленного «Вампира»

    Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

    Мать украинского бойца помогла ВС России уничтожить разведгруппу ВСУ

    В Раде высмеяли Ермака из-за фото с госсекретарем США

    Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае

    Журналист рассказал о начавшейся на Украине «грызне»

    ВСУ ударили по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости