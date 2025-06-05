В Чехии представили обновленного «Вампира»

На выставке IDET в Чехии представили обновленную РСЗО RM-70 Vampire

Компания Excalibur Army представила обновленную реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир») на выставке IDET 2025 в Чехии. Об этом сообщает Army Recognition.

Установка на шасси Tatra T-815-7 с колесной формулой 8х8 несет блок из 40 направляющих для снарядов калибра 122 миллиметра. Модернизированная РСЗО получила бронированную кабину и цифровую систему управления огнем. Также Vampire оснащена автоматизированной системой перезарядки.

«Хотя стоимость системы публично не разглашается, экономическая эффективность РСЗО в сочетании с ее передовыми возможностями делает ее привлекательным вариантом для стран, стремящихся модернизировать свои артиллерийские силы без увеличения расходов, связанных с такими системами, как HIMARS», — пишет издание.

Базовую версию RM-70 начали выпускать в 1972 году в Чехословакии. Модификация советской РСЗО «Град» стоит на вооружении армий Греции, Польши, Финляндии и других стран.

В феврале Минобороны России показало работу РСЗО «Ураган» на новом шасси. Пакет направляющих базируется на трехосном шасси БАЗ-69092. Оно заменило четырехосный ЗиЛ-135ЛМ, который выпускался с 1960-х годов.

В мае 2022 года стало известно, что Чехия передала Украине РСЗО RM-70, которые сняли с вооружения чешской армии в 2011 году.