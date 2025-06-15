Путин заявил об отказе запрещать взрослым людям поддерживать однополые отношения

В России нет запрета на однополые отношения, если речь идет о взрослых людях, а не о молодых, недостаточно сформировавшихся. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что власти выступают против регулирования этой сферы. «Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным», — указал глава государства.

Главное, заметил он, не допустить «агрессивного влияния» на сознание молодого человека до тех пор, пока он не почувствовал себя взрослых. По словам Путина, именно в контексте разговоров о нетрадиционных отношениях с несовершеннолетними депутаты Петербурга выдвинули те инициативы, которые он позднее поддержал и с которых все началось.

Ранее сообщалось о нескольких рейдах силовиков Москвы и других городов в закрытые ночные клубы по причине борьбы с ЛГБТ-пропагандой (ЛГБТ признано в России международным общественным движением и запрещено как экстремистское).