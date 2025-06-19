«Что ему там делать, когда меня нет?» Путин объяснил отсутствие Трампа на переговорах в Стамбуле. И раскрыл, почему сам не поехал

Путин согласился с объяснением Трампа, почему оба лидера не поехали в Стамбул

Президент США Дональд Трамп абсолютно верно объяснил причину того, почему ни он, ни президент России Владимир Путин не приехали на переговоры с украинской стороной в Стамбул. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он ответил на вопрос представителя турецкого агентства Anadolu. Журналист отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит в его стране. Владимир Зеленский сразу согласился, а Трамп заявил, что приедет в том случае, если Путин поедет.

«По поводу заявления президента Трампа. Господин Трамп сказал: "Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — заявил президент РФ.

Наряду с этим Владимир Путин сообщил, что Россия ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Путин высказался о прямых переговорах с Зеленским

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта.

Однако при этом российский лидер задался вопросом, «кто будет подписывать документы», указав на вопрос легитимности украинского президента. Глава РФ заявил, что продления полномочий главы Украины не существует юридически, даже несмотря на объявленное военное положение.

Путин добавил, что, учитывая это, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

Вместе с этим Владимир Путин заявил, что если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в этой стране становится нелегитимной.

«Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной», — отметил российский лидер.

Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине

Наряду с этим российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал слова Дональда Трампа о начале конфликта на Украине.

«Действительно, если бы Трамп был президентом, может быть, действительно бы этого конфликта не состоялось. Вполне допускаю», — высказался глава РФ.

Путин упомянул свой разговор с предыдущим главой Белого дома Джо Байденом, в котором российский лидер призывал решать все мирно, избегая горячей фазы. Трамп также подчеркивал ранее, что, если бы он в то время был президентом, конфликт на Украине не начался бы.

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ, покидая Белый дом для участия в саммите G7, округ Колумбия, США, 15 июня 2025 года Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент России дал совет Украине

Также российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге обратился к Украине с советом. Путин предложил Киеву сесть за стол переговоров.

«Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать», — призвал он.

2 июня в Стамбуле состоялись вторые очные переговоры России и Украины. Встреча длилась менее двух часов.

Москва и Киев договорились об обмене военнопленными моложе 25 лет и всеми тяжелоранеными. Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших в «серой зоне».