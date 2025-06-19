В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала СВО. Чем оказались недовольны украинцы?

В Киеве состоялась самая масштабная акция протеста с начала СВО

Самый масштабный митинг с начала проведения специальной военной операции (СВО) прошел в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. (...) Ветераны возмущены: "Мы воюем на фронте — а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!"» — пишет издание.

Митингующие выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). В частности, ранее агентству было передано арестованное здание Дома профсоюзов, которое использовалось не по назначению — руководители профсоюзного движения пытались открыть в нем ресторан, а затем в его подвале устроили покерный клуб.

Вместо социальной защиты тысяч членов профсоюзов получили теневую продажу имущества, игровые клубы в исторических зданиях и профсоюзных боссов с миллионным состоянием Елена Дума Глава АРМА

АРМА сочли одним из рассадников коррупции на Украине

Украина потеряла миллиарды гривен из-за коррупционных схем АРМА. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Так он прокомментировал планы президента страны Владимира Зеленского по финансированию некоторых программ Агентства по международному развитию США (USAID). Украинский лидер заявлял, что часть финансирования грантовых организаций может быть компенсирована из бюджета Украины, а финансирование другой части офис президента обсудит с западными партнерами. «Замечательная инициатива. Но есть один нюанс: внутренние средства можно было бы не искать, а просто не терять миллиарды из-за коррупционных схем», — заявил политик.

АРМА, которая должна защищать государственные интересы, на самом деле помогает совсем другим людям Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Также сообщалось, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина оказалась участником коррупционного скандала, связанного с деятельностью АРМА. По информации издания «Украинская правда», в марте агентство определило компанию «КАМпаритет» управляющей «знаковым для Киева объектом» — Домом профсоюзов в украинской столице. Уточняется, что «КАМпаритет» основал Тарас Голуб, который был советником Стефанишиной. Кроме того, в АРМА на должности директора департамента розыска активов работает Виталий Чубаевский — в прошлом коллега бывшего мужа Стефанишиной Михаила, с которым у министра «остались хорошие отношения». «Сейчас [Чубаевский] разыскивает активы для АРМА, которые впоследствии могут получать в управление консорциум, связанный с бывшим мужем Ольги Стефанишиной», — говорилось в сообщении.

В США ужаснулись масштабам коррупции на Украине

В мае офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба выразил мнение, что Украина вне зависимости от итогов конфликта погрязнет в коррупции. Он допустил, что после окончания боевых действий союзники Киева направят крупные суммы, предназначенные для восстановления страны. Он отметил, что отсутствие внешнего контроля приведет к тому, что многие недобросовестные люди могут нажиться на процессе реконструкции республики, присваивая и воруя выделенные на это средства.

До этого бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Он предупредил, что нужно очень внимательно следить за тем, как Киев использует передаваемые ему средства.

На фоне этого стало известно, что западные бизнесмены организовали рейдерский захват бизнеса в украинском Николаеве. По утверждению представителя пророссийского подполья, англичане и французы в гражданском, иногда по наводке иностранных наемников, делят бизнес и крупные здания и регистрируют их на себя. Например, так поступают с торговыми центрами. «Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь», — сказал информатор.