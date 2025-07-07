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15:56, 7 июля 2025Путешествия

Офицер запаса назвал способ предотвратить авиаколлапсы в России при массовом налете дронов

Шаландин призвал усилить систему ПВО, чтобы предотвратить авиаколлапсы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Массовые налеты на Россию беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за которых происходят авиаколлапсы, — это не новая стратегия, Киев практиковал это и раньше, заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин. Его цитирует телеканал «Царьград».

Эксперт отметил, что авиавластям необходимо предусмотреть варианты избежания проблем при налетах дронов. «Пересмотр плана ПВО, на этот случай — насыщение нашей системы противовоздушной обороны более активно зенитно-ракетными средствами. Усиление системы ПВО по разным моментам», — сказал Шаландин.

Также, по его словам, необходимы более активный поиск спецслужбами точек запуска и последующее задержание всех подозреваемых. «У ВСУ беспилотники заканчиваются, так или иначе. Беспилотников они производят меньше после того момента, как мы нанесли удар по производственным мощностям на Украине», — заключил офицер запаса.

В начале июля в нескольких российских аэропортах случился коллапс. В Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Стригино (Нижний Новгород), Сочи и других авиагаванях отменили и перенесли десятки рейсов. «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и источники в авиакомпаниях сообщал, что транспортный коллапс может стоить авиакомпаниям около 20 миллиардов рублей.

Похожая ситуация произошла и в начале мая.

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