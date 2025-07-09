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15:59, 9 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали рост спроса граждан на один вид вкладов

Аналитики «Банки.ру» спрогнозировали рост спроса на долгосрочные вклады в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Спрос россиян на открытие долгосрочных вкладов вырастет летом 2025-го и будет расти на фоне ожидаемого во второй половине года снижения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру».

Дополнительное ослабление денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) может потянуть вниз за собой уровень доходности по основным видам вкладов. На этом фоне граждане постараются успеть открыть долгосрочные депозиты, пока условия по такого рода банковским продуктам остаются относительно выгодными, полагают эксперты.

Одновременно с повышением спроса на долгосрочные вклады будет постепенно снижаться спрос на краткосрочные (на 1-3 месяца), ожидают аналитики. Динамика же увеличения интереса к долгосрочным во втором летнем месяце будет носить плавный характер, резюмировали они. «Вклады на 6-9 месяцев, год и более станут популярнее в июле-августе», — заключили эксперты.

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После июньского снижения ключевой ставки до 20 процентов годовых доходность по основным видам банковских вкладов в стране начала падать.

По итогам первого летнего месяца средняя ставка по депозитам на 6 месяцев в крупнейших финансовых организациях РФ опустилась ниже 18 процентов (до 17,96 процента). Средняя доходность по трехмесячным вкладам к началу июля снизилась до 18,66 процента, а на год — до 17,07 процента. В результате средняя доходность по вкладам оказалась почти вдвое ниже уровня по потребзаймам, условия по которым продолжают оставаться заградительными.

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