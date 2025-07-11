Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

Киевляне сняли на видео первый с 2022 года гражданский самолет над городом

Над Киевом впервые за три года заметили гражданский самолет. Очевидцы сняли его на видео. Гражданское воздушное судно, пролетающее над украинской столицей, удивило жителей, потому что над Украиной с 2022 года введена бесполетная зона.

«Это вызвало море удивления у местных жителей — над Украиной введена бесполетная зона с самого начала СВО в феврале 2022 года», — сказано в публикации Telegram-канала «Украина.ру».

Согласно онлайн-сервису Flightradar24, самолет вылетел из Днепра и продолжает свой маршрут. По данным Telegram-канала «Страна.ua», это грузовой Ан-124 «Руслан». Пункт его назначения неизвестен.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Макрон раскрыл планы «коалиции желающих» по патрулированию неба и акватории Украины

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал Макрон.

По словам главы Франции, таким образом будет послан «стратегический сигнал» Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники так называемой коалиции желающих выглядят как зомби и представляют опасность, потому что ненасытные.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны России отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

11 июля в Министерстве обороны России сообщили, что Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«С 5 по 11 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Под удары, по данным Минобороны, попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), энергообъекты, аэродромы, места хранения и сборки беспилотных катеров, арсеналы и склады, а также территориальные центры комплектования Вооруженных сил Украины, являющиеся аналогом военкомата.

В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. «Поверьте, мы тоже хотим это завершить и как можно быстрее, и лучше — мирным путем», — отметил российский лидер.

Президент России также заявлял, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. При этом он задался вопросом, «кто будет подписывать документы», указав на проблему легитимности украинского президента. Глава государства заявил, что продления полномочий главы Украины не существует юридически, даже несмотря на объявленное военное положение. Путин добавил, что, учитывая это, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако на финальном документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.