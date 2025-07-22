МИД Польши призвал граждан покинуть Россию и отказаться от посещения страны

Министерство иностранных дел (МИД) Польши обратилось к своим гражданам, которые находятся на территории России. Им порекомендовали покинуть страну.

Также ведомство напомнило полякам, имеющим российские паспорта, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране МИД Польши

Кроме того, полякам дали рекомендацию не ездить в Россию. МИД Польши призвал граждан отказаться в ближайшее время от посещения страны.

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Что стало причиной таких заявлений со стороны МИД Польши?

В качестве причин в МИД европейской страны было названо сокращение консульского персонала. В Польше объяснили, что дают рекомендации гражданам на фоне продолжающейся на Украине специальной военной операции России. Учитывается и тот факт, что Польша признана недружественным государством для России.

Весной глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове. Все это из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве, произошедшего 12 мая 2024 года. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что консульство в Кракове должно быть закрыто до 30 июня.

Россия в качестве ответной меры на действия Варшавы решила закрыть польское консульство в Калининграде. Такой шаг в МИД РФ объяснили необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского присутствия на территории Польши.

МИД Польши в Варшаве. Фото: Igor Piwowarczyk / Shutterstock / Fotodom

В России раскрыли последствия закрытия генконсульства Польши

По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, закрытие генконсульства в Калининграде в ответ на такие же действия со стороны Польши в Кракове создаст проблемы прежде всего для простых граждан. При этом она отметила, что Россия никогда не принимает подобные решения в отношении стран намеренно — только в ответ на их недружественные шаги. Происходящее между Москвой и Варшавой она назвала очередным этапом охлаждения, который не должен затянуться ради благополучия обычных граждан.

Такое взаимное решение о закрытии генконсульств приносит неудобства гражданам, решившим оформить визы или другие официальные документы. Такие консульские отделы создавались для удобства людей Светлана Журова депутат Госдумы

С мнением депутата Госдумы согласна и Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Она уточнила, что Польша, закрыв генконсульство в Кракове, ударила по самой себе и собственным гражданам.

Также дипломат отметила, что Москва отвечает точечно и адекватно на недружественные шаги Варшавы. «Мы отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — указала Захарова, добавив, что своими действиями Польша лишь продолжает сознательно обрушать отношения с Россией.