Пользователи сети прокомментировали видео с концерта группы «Тату» в Крыму

Группа «Тату» (t.A.T.u.) дала первый концерт после объявления о воссоединении. Выступление дуэта состоялось 19 июля в отеле «Мрия Резорт» недалеко от Ялты. Видеозаписи с выступления опубликовали Лена Катина и Юлия Волкова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео с концерта видно, как артистки проходят через заполненную людьми концертную площадку к сцене в окружении охранников. Поднявшись на сцену, Катина и Волкова исполнили все главные хиты «Тату», в том числе «Нас не догонят» и англоязычную ​​All The Things She Said.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Возвращение «Тату» вызвало у россиян восторг

Под опубликованными певицами клипами появилось множество комментариев от поклонников дуэта. Подписчики обрадовались воссоединению. Многие выразили надежду на скорое выступление «Тату» в Москве. «Эти песни без времени и пространства, они живые всегда, идите вперед», — написал один из комментаторов.

Удачи вам! Гордимся вами! Пусть это будет для всех нас отличным примером!

фанат «Тату» о возвращении группы

«Это лучшее, что я видела за последнее время, я такие эмоции испытала 😍🔥❤️», — призналась фанатка группы.

«Всегда приятно видеть вас вместе 😊 Неважно, сколько времени прошло, главное — ваш путь продолжается и вас Никто Не Догонит 😌💫», — заявил еще один интернет-пользователь.

На воссоединение дуэта отреагировали фанаты по всему миру

В соцсетях певиц также появились комментарии на различных иностранных языках. Поклонники «Тату» из разных стран обрадовались возвращению и призвали дуэт отправиться в международный тур. Особенно активными оказались фанаты из Латинской Америки, в том числе из Мексики, Чили и Бразилии.

Мир снова улыбнулся после вашего воссоединения. Спасибо за то, что вы есть. Я буду любить вас вечно пользователь с ником Renatoronner о возвращении группы

Группу также призвали выступить у себя на родине фанаты из континентальной Европы, Англии и Шотландии. «Пожалуйста, приезжайте на гастроли в Европу! Моя мечта увидеть вас живьем на концерте 😍», — написал anth_90d.

Концерт «Тату» в Крыму требовали отменить

Российские чиновники обеспокоились влиянием группы на традиционные ценности и попросили проверить законность концерта на полуострове. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила письмо главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову, в котором заявила, что творчество «Тату» «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям».

Останину также взволновало возрастное ограничение концерта — якобы организаторы готовы были допустить на мероприятие зрителей старше четырех лет. Аксенов и Константинов никак публично на обращение не отреагировали.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ранее артисток заподозрили в пропаганде ЛГБТ

В начале июля сообщалось, что проверить «Тату» на пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) потребовал депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Чиновник понадеялся на то, что будущие композиции дуэта будут соответствовать духовно-нравственным ориентирам страны.

То, что пропагандировали эти девушки двадцать лет назад... Сейчас за это можно привлечь к ответственности по целому ряду административных и уголовных статей Михаил Иванов

Сами артистки открестились от пропаганды ЛГБТ. Сообщалось, что они пообещали больше не целоваться, не обниматься и держать дистанцию на сцене.

Юлия Волкова анонсировала воссоединение «Тату» 2 июля

Артистка опубликовала в соцсетях совместные фото с Леной Катиной и анонсировала грядущие совместные проекты. «Все и обо всем — в наших глазах и не только. Будет много нового и интересного», — написала Волкова. Публикацию фразой «давно пора» затем прокомментировал певец Сергей Лазарев.

Месяцем ранее Волкова намекнула на возвращение дуэта. Она написала в соцсетях: «Путь длиною в жизнь. И снова идем одной дорогой, уверенно и только вперед!» Сообщалось также, что гонорар за 45-минутное выступление дуэта составит десять миллионов рублей.

Группа «Тату» была основана продюсером Иваном Шаповаловым в 1999 году

Всего за пару лет дуэт приобрел сперва всероссийскую, а затем и международную популярность. В 2003 году «Тату» представили Россию на международном музыкальном состязании «Евровидение», на котором заняли третье место. Помимо этого, Катина и Волкова стали лауреатами премии MTV Video Music Awards и неоднократно выступали на американском телевидении, а их англоязычный альбом 200 km/h in the Wrong Lane продавался миллионными тиражами.

Группа «Тату» распалась в 2011 году, после чего Катина и Волкова начали сольные карьеры. Дуэт воссоединялся в последующие годы для выступлений по особым случаям. В частности, группа выступила в Сочи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года.