Сербия пообещала поддержать санкции против России при одном условии. Какую позицию занял Белград в отношении Москвы?

Старович: Сербия готова поддержать санкции против России при вступлении в ЕС

Сербия готова поддержать антироссийские санкции тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) станет «очевидным». Об этом заявил министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович.

Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления Неманья Старович министр по вопросам европейской интеграции Сербии

Однако, по словам министра, сейчас Белград не готов поддержать ограничения против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». Он подчеркнул, что страна не пойдет на такой шаг без гарантий вступления в ЕС.

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Сербия, будучи традиционным союзником России, ранее неоднократно отказывалась присоединиться к санкциям против Москвы, несмотря на растущее давление западных стран.

Пока я президент Сербии, я не буду вводить санкции ни против России, ни против других наших друзей Александр Вучич президент Сербии

Вучич отказался подписать декларацию с требованием ввести санкции против России

11 июня президент Сербии Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции посетил Украину для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Вучич заявил, что Сербия готова восстановить один-два города или небольшой регион страны, чтобы оказать Киеву поддержку.

По итогам мероприятия представители стран-участниц согласовали текст декларации, в котором содержался призыв наложить санкции на Москву. Президент Сербии стал единственным лидером, отказавшимся поставить под ним свою подпись. Однако сам факт визита на Украину стал поводом для обвинений Вучича в предательстве России. В ответ он заявил, что раньше подвергался критике за якобы пророссийскую позицию, а теперь его обвиняют в обратном.

Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию Александр Вучич президент Сербии

Россия обвинила Сербию в поставках боеприпасов Украине

В конце мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что «по поступающей к ним информации» оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По данным СВР, для поставок военной продукции на Украину Сербия использует обходные пути, а сборка и снаряжение боеприпасов происходят преимущественно в Чехии и Болгарии. В материале ведомства подчеркивалось, что Белград знает реальных потребителей производимой военной продукции.

Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы (...) отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки заявление СВР России

Вскоре премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил, что страна по распоряжению президента Вучича полностью приостановила экспорт боеприпасов, и пообещал не допустить поставок оружия Украине в будущем. Премьер подчеркнул, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, на которую не могут повлиять современные геополитические события.

В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке санкций против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал обещание Сербии присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на членство в ЕС торгом.

Дружественная [страна], но пытается торговаться с ЕС и пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия Алексей Чепа заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Он добавил, что чем быстрее Евросоюз будет разваливаться, тем активнее в него будут принимать любых членов. По мнению политика, в ближайшее время Сербия не сможет стать участницей объединения.