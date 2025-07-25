Сербия пообещала поддержать санкции против России при одном условии. Какую позицию занял Белград в отношении Москвы?

Сербия готова поддержать антироссийские санкции тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) станет «очевидным». Об этом заявил министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович.
Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления
Однако, по словам министра, сейчас Белград не готов поддержать ограничения против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». Он подчеркнул, что страна не пойдет на такой шаг без гарантий вступления в ЕС.
Сербия, будучи традиционным союзником России, ранее неоднократно отказывалась присоединиться к санкциям против Москвы, несмотря на растущее давление западных стран.
Пока я президент Сербии, я не буду вводить санкции ни против России, ни против других наших друзей
Вучич отказался подписать декларацию с требованием ввести санкции против России
11 июня президент Сербии Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции посетил Украину для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Вучич заявил, что Сербия готова восстановить один-два города или небольшой регион страны, чтобы оказать Киеву поддержку.
По итогам мероприятия представители стран-участниц согласовали текст декларации, в котором содержался призыв наложить санкции на Москву. Президент Сербии стал единственным лидером, отказавшимся поставить под ним свою подпись. Однако сам факт визита на Украину стал поводом для обвинений Вучича в предательстве России. В ответ он заявил, что раньше подвергался критике за якобы пророссийскую позицию, а теперь его обвиняют в обратном.
Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию
Россия обвинила Сербию в поставках боеприпасов Украине
В конце мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что «по поступающей к ним информации» оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.
По данным СВР, для поставок военной продукции на Украину Сербия использует обходные пути, а сборка и снаряжение боеприпасов происходят преимущественно в Чехии и Болгарии. В материале ведомства подчеркивалось, что Белград знает реальных потребителей производимой военной продукции.
Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы (...) отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки
Вскоре премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил, что страна по распоряжению президента Вучича полностью приостановила экспорт боеприпасов, и пообещал не допустить поставок оружия Украине в будущем. Премьер подчеркнул, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, на которую не могут повлиять современные геополитические события.
В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке санкций против России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал обещание Сербии присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на членство в ЕС торгом.
Дружественная [страна], но пытается торговаться с ЕС и пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия
Он добавил, что чем быстрее Евросоюз будет разваливаться, тем активнее в него будут принимать любых членов. По мнению политика, в ближайшее время Сербия не сможет стать участницей объединения.