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05:52, 4 августа 2025Экономика

30-минутная встреча лидера Швейцарии с Трампом обернулась катастрофой. В Европе не понимают, что от них хочет Белый дом

FT: разговор Трампа с президентом Швейцарии стал катастрофой для Берна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

За день до объявления о новых пошлинах президент США Дональд Трамп провел разговор с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, ставший «катастрофой» для Берна. Об этом сообщила Financial Times (FT).

Беседа двух глав государств длилась 30 минут. Швейцарская сторона рассчитывала на введение Вашингтоном таможенной пошлины в 10 процентов, однако Трампа волновал лишь торговый дефицит с европейской страной в размере 39 миллиардов долларов в год, пишет газета. В результате Швейцария, пошлины в отношении которой Трамп устанавливал на уровне 31 процента, не смогла договориться с Белым домом и получила еще более жесткие условия.

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«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал источник. В итоге тарифы для Швейцарии составили 39 процентов, что стало самой высокой ставкой среди европейских стран.

Швейцарские политики пришли в шок от Трампа

Власти Швейцарии пребывают в замешательстве от введенных Трампом пошлин. «Неясно, что США хотят от нас», — сказал неназванный депутат, подчеркнув, что Берн находится в «состоянии шока».

Позднее представитель Минэкономики Швейцарии Маркус Шперндли перечислил сектора производства, оказавшиеся под ударом из-за введенных США импортных пошлин. Ими стали часовая промышленность, производство точных станков и инструментов, а также пищевая отрасль. «Учитывая высокую долю промышленных товаров в швейцарском экспорте в США, именно этот сектор в первую очередь пострадает от повышения таможенных пошлин», — сказал он.

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27 июля США и Европейский союз договорились о торговой сделке. По ее условиям, ЕС приобретет у США энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Кроме того, все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Европа же получит от США «стабильность и предсказуемость», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп объяснил свое желание вводить пошлины

В конце июля Трамп заявил, что, благодаря введенным его администрацией пошлинам за последний год, страна стала самой горячей в мире.

Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это самая горячая страна в мире. Поздравляю всех!

Дональд Трамппрезидент США

По словам главы Белого дома, введенные пошлины «снова делают Америку великой и богатой». Он добавил, что на протяжении десятилетий тарифы использовались против США, но теперь, подчеркнул американский лидер, ситуация кардинально изменилась.

Ведущий экономист Oxford Economics Дэниел Харенберг предсказал, что в 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за торговых войн Трампа. Эксперт предположил, что в итоге пошлины могут оказаться не такими высокими, как ожидалось, однако они засоряют механизмы мировой торговли.

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