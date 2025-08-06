Путин принимает спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

«Владимир Путин принял в Кремле специального посланника президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа», — говорится в сообщении Кремля.

По информации журналистов, российский лидер и американский дипломат улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы.

Путин принял Уиткоффа в Кремле Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

На встрече также присутствует помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Спецпосланник Трампа покинул «Зарядье» под песню из «Фиксиков»

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Позже их заметили в столичном парке «Зарядье». Политические деятели посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр города. Отмечалось, что Уиткофф и Дмитриев беседуют в хорошем настроении. Их сопровождала охрана.

До прогулки спецпосланник Трампа и руководитель РФПИ посетили ресторан в «Зарядье». Что именно заказывал иностранный гость, не раскрывается. Посетители провели в заведении около полутора часов.

Сообщалось, что Уиткофф и Дмитриев покинули московский парк на автомобилях под песню из «Фиксиков», которую кто-то включил в парке.

Это пятый с начала 2025 года визит американского дипломата в Россию. Предположительно, он будет говорить с Путиным о необходимости прекращения огня на Украине. Предыдущий раз Уиткофф приезжал на переговоры в Москву 25 апреля.

Кортеж Уиткоффа покидает аэропорт Внуково Кадр: Yulia Morozova / Reuters

Названа цель визита спецпосланника Трампа в Москву

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов заявил «Ленте.ру», что президент США искренне хочет завершить военные действия на Украине, поэтому направил своего спецпосланника в Москву.

«Ему [Трампу] нужен мирный договор, ему нужна Нобелевская премия мира. Он хочет положить конец конфликту», — объяснил политолог. По его словам, американский лидер не является сторонником Киева, поэтому хочет поддерживать контакты с РФ и добиться завершения боевых действий дипломатическим путем.

На Западе обеспокоились из-за встречи Уиткоффа с Путиным

Высокопоставленные европейские источники выразили опасения из-за визита спецпосланника Трампа в Москву и встречи с президентом России.

По их мнению, Уиткофф может быть слишком уступчив в переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Европе предположили, что цель РФ — продлить конфликт на Украине «как можно дольше, не подвергаясь наказанию» со стороны Вашингтона.