11:35, 7 августа 2025Экономика

Курс юаня к рублю упал до минимума с 24 июля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей впервые с 24 июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

В ходе торгов в четверг, 7 августа, курс юаня опустился ниже отметки в 11 рублей впервые с 24 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

По состоянию на 10:27 по московскому времени котировки китайской валюты падали на 10,25 копейки и доходили до уровня в 10,99 рубля. Столь низких значений не фиксировалось с конца июля. К 10:56 курс юаня незначительно отыграл падение и поднялся до 11 рублей. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило около 9 копеек.

Вопреки наблюдающемуся сейчас на рынке укреплению курса рубля глава направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов призывает не ждать сохранения подобной динамики в долгосрочной перспективе. Серьезному усилению позиций российской валюты, отметил он, поспособствовал бы приток иностранного капитала в страну, в том числе в облигации федерального займа (ОФЗ). «Однако это может случиться через многие месяцы даже в самом оптимистичном сценарии», — резюмировал аналитик.

Снижение курса юаня, подчеркивают в Европейском центробанке (ЕЦБ), в обозримой перспективе может сделать китайские товары дешевле и привлекательнее для импортеров. Это, в свою очередь, может привести к замедлению инфляции на российском рынке, который продолжает в значительной степени зависеть от поставок товаров из азиатской страны.

По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России в начале августа снизились примерно до 8,8 процента в годовом выражении. Однако говорить об устойчивой дефляции пока преждевременно, утверждают эксперты. Непростая ситуация с ценами, в частности, наблюдается в секторе услуг, на топливном рынке и ряде продовольственных сегментов, включая мясную продукцию.

