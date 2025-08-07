Силовые структуры
Предложившему три миллиона рублей российскому журналисту отказали в свободе

Мосгорсуд не принял залог в ₽3 млн и оставил под стражей главреда Baza Трифонова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток полицейским. Об этом сообщает ТАСС.

Судебная инстанция не приняла залог в три миллиона рублей, который был предложен адвокатом журналиста. Апелляционная жалоба на постановление Замоскворецкого суда Москвы отклонена.

Трифонова заключили под стражу 23 июля. Также арестовали продюсера Baza Татьяну Лукьянову.

Оба не признают вину. Общая сумма взяток, фигурирующая в деле, не превышает 150 тысяч рублей. Следствие считает, что журналисты выплачивали полицейским в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

