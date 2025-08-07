В Москве прошла церемония прощания с комментатором Гришиным

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным прошла в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Попрощаться с журналистом пришли родные, близкие, коллеги, спортсмены и тренеры. Место похорон не разглашается по просьбе семьи Гришина.

5 августа стали известны подробности о смерти Гришина. Комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Также было опубликовано видео с места его гибели.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа у станции «Битца» МЦД-2. Комментатору было 47 лет.