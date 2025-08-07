Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
16:43, 7 августа 2025Спорт

В Москве прошла церемония прощания с комментатором Гришиным

В Москве прошла церемония прощания с комментатором Александром Гришиным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным прошла в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Попрощаться с журналистом пришли родные, близкие, коллеги, спортсмены и тренеры. Место похорон не разглашается по просьбе семьи Гришина.

5 августа стали известны подробности о смерти Гришина. Комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Также было опубликовано видео с места его гибели.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа у станции «Битца» МЦД-2. Комментатору было 47 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости