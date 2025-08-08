Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
19:41, 8 августа 2025Спорт

40-летний Роналду показал фотографии без футболки

40-летний Криштиану Роналду показал фотографии без футболки
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-Media

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал фотографии без футболки.

На снимках 40-летний игрок сидит с голым торсом на велотренажере. «Восстановление», — написал Роналду.

Ранее Роналду продлил контракт с «Аль-Насром». Новое соглашение с португальцем действует до июня 2027 года.

В мае Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Португалец возглавил рейтинг третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник сверхсекретного подразделения МВД России арестован. Он должен был бороться с хакерами, но сам занялся киберпреступностью

    Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

    Способ устроить пожар через взлом зарядки описали

    Доходы россиян выросли

    В России подтвердили сроки встречи Путина и Трампа

    В курортном российском регионе обнаружили обломки беспилотников после работы ПВО

    Палестина поблагодарила Германию за приостановку экспорта оружия Израилю

    Названа самая развратная мужская одежда

    Раскрыты подробности дела об изнасиловании семидесятилетней женщины в Индии

    40-летний Роналду показал фотографии без футболки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости