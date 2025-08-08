40-летний Роналду показал фотографии без футболки

40-летний Криштиану Роналду показал фотографии без футболки

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал фотографии без футболки.

На снимках 40-летний игрок сидит с голым торсом на велотренажере. «Восстановление», — написал Роналду.

Ранее Роналду продлил контракт с «Аль-Насром». Новое соглашение с португальцем действует до июня 2027 года.

В мае Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Португалец возглавил рейтинг третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов.