Обломки беспилотника после атаки на российский курорт сняли на видео

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) после атаки на Краснодарский край сняли на видео. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.
Уточняется, что кадры сняты в Славянске-на-Кубани. На них можно увидеть части беспилотника, в том числе крыло и обломки корпуса.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Краснодарского края при помощи беспилотников днем в пятницу, 8 августа. Отдыхающих эвакуировали с пляжей. Также сообщалось об атаке на аэропорт Сочи.
В Минобороны уточняли, что в период с 12:00 до 15:00 (мск) над территорией Краснодарского края сбили восемь беспилотников, еще два — над акваторией Азовского моря.
Предварительно, российский курорт атаковали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Уничтожение одного из них сняли на видео.