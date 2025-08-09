Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 9 августа 2025Россия

В России предрекли попытки Евросоюза усугубить конфликт на Украине

Сенатор Карасин заявил, что ЕС может попытаться усугубить конфликт на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может попытаться усугубить конфликт на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — написал Карасин.

Сенатор предрек попытки ЕС обострить и углубить украинский конфликт.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что Европе не понравилось решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он допустил, что ЕС попытается сорвать украинское урегулирование.

9 августа Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа в американском штате Аляска. В Кремле подтвердили информацию о встрече и уточнили, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сдвигах в позиции России

    Россияне стали чаще ездить на заграничные курорты

    Украина оказалась под угрозой потери еще одного сторонника в Европе

    Мужчина начал рисовать ужасные портреты за деньги и прославился

    Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

    Встреча Путина и Трампа вызвала тревогу на Западе

    Фетисов объяснил невозможность Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    В Европе заявили о неправильном понимании предложения Путина по миру на Украине

    В Женеве заявили о нежелании Европы видеть поражение Украины

    В России предрекли попытки Евросоюза усугубить конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости