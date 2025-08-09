В России предрекли попытки Евросоюза усугубить конфликт на Украине

Сенатор Карасин заявил, что ЕС может попытаться усугубить конфликт на Украине

Европейский союз (ЕС) может попытаться усугубить конфликт на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — написал Карасин.

Сенатор предрек попытки ЕС обострить и углубить украинский конфликт.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что Европе не понравилось решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он допустил, что ЕС попытается сорвать украинское урегулирование.

9 августа Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа в американском штате Аляска. В Кремле подтвердили информацию о встрече и уточнили, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.