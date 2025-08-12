Наука и техника
Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

Иван Потапов
Фото: U.S. Army / Sgt. Shiloh Capers / Wikipedia

В случае блокирования странами НАТО каналов снабжения между Калининградской областью и Санкт-Петербургом в Балтийском море Армия России будет вынуждена начать формирование логистического пути через Сувалкский коридор. Возможные действия Вооруженных сил (ВС) России в случае агрессии Североатлантического альянса в своем Telegram-канале описал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По оценке специалиста, в настоящее время силы НАТО отрабатывают возможность блокировки российских путей снабжения «за счет развертывания батарей ПКРК NSM, RBS-15 Mk3 и Gabriel-V в Польше, на острове Готланд, а также в Финляндии и странах Балтии».

По словам эксперта, в случае агрессии механизированные подразделения НАТО будут подвергнуты ударам российских и белорусских ракетных комплексов «Полонез-М» и «Искандер-М», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и FPV-дронов.

«Деблокирование Калининградской области и обеспечение логистики с регионом будет осуществляться совместно с подразделениями ВС Белоруссии», — резюмировал Шурыгин.

Таким образом военный эксперт прокомментировал недавнее заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова, согласно которому безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

