Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

Депутат Колесник раскритиковал Трампа за заявление об ошибке генерала ВС России

Американский президент Дональд Трамп заявил об ошибке некоего генерала в начале российской специальной военной операции (СВО) на Украине. По сведениям главы США, из-за «гениального» решения этого генерала российские войска не смогли добраться в Киев за четыре часа.

Так, отмечает Трамп, ошибка была связана с тем, что данный военачальник принял решение двигаться не по шоссе, а по сельскохозяйственным угодьям, в результате чего машины застряли в грязи.

О судьбе генерала Трамп высказался словами «вероятно, его уже нет»

Несмотря на то, что, как оказалось, Трамп не знает личности этого командующего, по его мнению, его судьба решилась не лучшим образом.

Я не знаю, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет Дональд Трамп президент США

Также он уточнил, что тогда украинцам помогли противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставки которых были одобрены во время первого президентского срока Трампа. «Если бы не я, все эти танки, которые были выведены из строя в первые дни боев, (...) были бы в Киеве за четыре часа, если бы двигались по шоссе», — резюмировал глава Белого дома.

Первую партию комплексов Javelin Украина получила в 2018 году, вторую — в 2020-м

При этом еще несколько месяцев назад американский лидер заявлял, что Вооруженные силы РФ могли дойти до украинской столицы за пять часов, если бы им не помешала грязь.

«Если бы он (президент РФ Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — говорил он.

В Госдуме посчитали, что Трамп не разбирается в военном деле

Комментируя это выступление Трампа, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник указал, что американский лидер не разбирается в военном деле и, скорее всего, считает, что ему не обязательно в это вникать. В связи с этим Трамп может позволять себе делать подобные высказывания касательно неких российских генералов.

Он также напомнил, что в начале СВО в Гостомеле бойцы Российской армии провели десантную операцию, «которая войдет в мировые военные учебники». Дальнейшие события начала 2022 года он связал с доверием Москвы к обещаниям западных политиков, что в результате оказалось ошибкой.

На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. (...) Танковая атака там не предусматривалась Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Известно, что российские десантники 25 февраля, на второй день СВО, блокировали Киев с запада и Чернигов, высадившись в районе аэродрома Гостомель в пригороде украинской столицы. В операции приняли участие около 200 вертолетов.

Позже, в конце марта, Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле, после которых Россия объявила об отводе войск из-под Киева, из Черниговской и Сумской областей.

Далее переговорный процесс был приостановлен, возобновившись лишь этой весной.