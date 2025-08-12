Спорт
17:45, 12 августа 2025Спорт

В МОК отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

В МОК заявили, что будут следить за встречей президентов Путина и Трампа
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предстоящую встречу президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Все про спорт».

В МОК заявили, что будут следить за этим событием. В организации подчеркнули, что в контексте политических событий смогут предпринимать действия по статусу российских и белорусских спортсменов.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022 года многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.

