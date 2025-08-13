Боец Монсон назвал допуск российских спортсменов лакмусовой бумажкой для Трампа

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что решение президента США Дональда Трампа вернуть российских спортсменов в международный спорт станет лакмусовой бумажкой его намерений по налаживанию отношений с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным давно назрела. «Это очень хорошая новость, потому что она означает, что дело переходит на серьезный уровень», — посчитал он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022 года многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.