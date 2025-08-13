Участники СВО призвали запретить аборты в России, опубликовано видеообращение

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к российским депутатам и чиновникам из-за недовольства абортами в РФ.

Пятеро мужчин в камуфляже, закрывающих лицо масках и с автоматами (другие подробности о них неизвестны), по сути, призвали запретить аборты в России, обвинив чиновников в покрывании «массовых детоубийств». «Мы служим Отечеству, не щадя жизни, а в тылу с попустительства наших чиновников и законодателей наш народ уничтожают. Миллионы детей разрываются в абортариях врачами на органы. Это все запатентовал упырь академик Геннадий Сухих. Мы в недоумении, почему геноцид врачами и миллионам младенцев ежегодно не запрещен», — высказались они.

По их мнению, это приводит к «вымиранию» коренного населения, в результате чего в Россию «везут орду басурман».

Виновные враги народа до сих пор не наказаны. Требуем незамедлительно прекратить эти преступления по уничтожению нашей России. Враг будет разбит. Каждому иуде по виселице участники СВО

Кто такой академик Геннадий Сухих?

78-летний Геннадий Сухих — директор Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии при Минздраве, первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН. Награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством» указами президента России.

На сайте академии наук назван выдающимся исследователем в области репродукции человека, внесшим большой вклад в российское здравоохранение.

Отмечал, в частности, что «главным для человека является право на жизнь», указывая, что задача врачей — делать все, чтобы жизнь была защищена и поддержана.

При этом высказывался против выведения абортов из системы ОМС. «Я всегда был среди противников такого шага. История уже имеет подобный опыт, и мы знаем, чем он закончился. Это всегда приводило к росту числа абортов, которые проводились криминально», — считал академик.

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Также в 2018 году выступал против внесения в специальную статью УК РФ, определяющую наказания для медиков за ненадлежащее качество оказание помощи, термина «плод человека». Он тогда заявлял, что в таком случае будут проходить десятки тысяч судебных разбирательств. Акушерское сообщество усматривало в той инициативе исключительно посягательство на свою профессиональную деятельность и попытки судить врачей «за каждый шаг», выражался Сухих.

Ранее также отмечал, что российские женщины все чаще стремятся родить первенца после 30 лет, что отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране. По его словам, россиянки повторяют европеек и американок: получают одно или два высших образования, делают карьеру и только потом задумываются о продолжении рода.

В России вновь усилились дискуссии об ограничениях на аборты

В последнее время ряд российских регионов ввели ограничения на аборты и иные меры, направленные на повышение рождаемости. Так, в Санкт-Петербурге в начале июня ввели штрафы за склонение к аборту. Размер штрафа составил от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 13 тысяч рублей — для организаций.

Кроме того, в проведении абортов ограничивают частные клиники.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число отказавшихся от абортов россиянок в 2024 году выросло до порядка 25 процентов. По ее словам, в результате отказа россиянок от прерывания беременности в прошлом году родилось около 42 тысяч детей.