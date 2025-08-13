В российском регионе увеличат выплаты беременным студенткам

В Челябинской области увеличат выплаты беременным студенткам

В Челябинской области повысится размер пособия по беременности и родам для студенток. Об этом сообщило отделение Социального фонда России (СФР) по Челябинской области на своем сайте.

«С 1 сентября 2025 года меняется порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Ранее пособие зависело от размера стипендии, теперь оно будет составлять 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в сообщении.

Региональный прожиточный минимум в регионе, по последним данным, составляет 17 782 рубля. Пособие беременным студенткам выплатят за весь период отпуска по беременности, который, как правило, составляет 140 дней. Выплаты с начала осени, таким образом, составят как минимум 82 982 рубля.

В случае, если декретный отпуск длился 156 дней, сумма пособия увеличится и достигнет 92 466,4 рубля. В случае многоплодной беременности и продолжительности отпуска составит 194 дня и размер пособия будет равен 114 990 рублей.

В России в ряде регионов в борьбе за улучшение демографической ситуации ввели выплаты беременным школьницам, а также студенткам. Меры поддержки уже действуют в Брянской, Орловской, Самарской областях, а также в Красноярском и Пермском краях.

Медики выступили против таких поощрений, также региональные меры раскритиковали и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Нина Останина назвала выплаты беременным школьницам стимулированием педофилии. В свою очередь, сенатор Елена Перминова заявила, что девушки должны учиться и подходить к созданию семьи осознанно.