Выдвинута еще одна версия гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

Чемпион по кикбоксингу Иванов: Погибший Лиходумов мог за кого-то заступиться

Двукратный чемпион СНГ и России по кикбоксингу Дмитрий Иванов выдвинул еще одну версию гибели бывшего чемпиона мира среди профессионалов Дмитрия Лиходумова. Его слова приводит Sport24.

Иванов заявил, что спортсмен был справедливым человеком. «Может быть, он за кого-то заступился. Может быть, там было много людей против него», — посчитал он.

О смерти Лиходумова стало известно 11 августа. Тогда источник утверждал, что спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечалось, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев. Ему было 50 лет.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.