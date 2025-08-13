Спорт
16:01, 13 августа 2025Спорт

Выдвинута еще одна версия гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

Чемпион по кикбоксингу Иванов: Погибший Лиходумов мог за кого-то заступиться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Лиходумов

Дмитрий Лиходумов. Кадр: страница «Федерация кикбоксинга России» во «Вконтакте»

Двукратный чемпион СНГ и России по кикбоксингу Дмитрий Иванов выдвинул еще одну версию гибели бывшего чемпиона мира среди профессионалов Дмитрия Лиходумова. Его слова приводит Sport24.

Иванов заявил, что спортсмен был справедливым человеком. «Может быть, он за кого-то заступился. Может быть, там было много людей против него», — посчитал он.

О смерти Лиходумова стало известно 11 августа. Тогда источник утверждал, что спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе. Отмечалось, что на теле Лиходумова обнаружили многочисленные следы побоев. Ему было 50 лет.

Спортсмен — многократный чемпион России. На его счету серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы. Также кикбоксер является финалистом чемпионата мира.

