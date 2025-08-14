Россия
В России назвали ключевые темы переговоров на Аляске

Депутат Чепа: Вопрос территорий в мирных переговорах остается ключевым
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вопрос принадлежности территорий остается ключевым после того, как будут решены первопричины, которые привели к этому конфликту, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием его украинского коллеги Владимира Зеленского и лидеров европейских стран пообещал не обсуждать с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Территориальные вопросы в ходе обсуждения решения о прекращении огня, конечно, будут ключевыми. То давление, которое Великобритания и Евросоюз оказывают на Трампа, показывает, что "партия войны" продолжает активно противостоять мирному процессу. Заявления американского президента сначала одни, потом он их меняет. Но территориальные вопросы завтра обсуждаться будут», — отметил депутат.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Генерал-майор Владимир Попов заявил, что она отличается высоким уровнем защиты и президентам там обеспечат хорошую безопасность.

