Американских и российских журналистов перед саммитом на Аляске рассадили в разные стороны

NBC: Американские и российские журналисты находятся в разных секторах пресс-зоны

Американских и российских журналистов, освещающих саммит на Аляске, рассадили в разные стороны пресс-зоны, об этом сообщает телеканал NBC News.

Репортеры из США занимают одну половину пресс-шатра, россияне другую, у каждой из сторон своя сеть Wi-Fi.

Канал рассказал, что во время досмотра Секретная служба США сначала проверила российскую сторону, потом американскую. Единственное место, где журналисты из двух стран могут пересечься, — это открытая некурящая зона рядом с залом, где ожидается пресс-конференция президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам переговоров.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США об урегулировании конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков накануне сообщал, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 22:00. Также американская администрация заявила об изменении формата встречи на «три на три» вместо «один на один», Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

