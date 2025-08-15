Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Кортеж российской делегации выехал на место саммита Путина и Трампа

РИА Новости: Кортеж с Лавровым выехал на место саммита Путина и Трампа
Марина Совина
Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Кортеж российской делегации с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, предположительно они выдвинулись на базу Элмендорф-Ричардсон, где состоится саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Сегодня, 15 августа, состоится встреча российского и американского лидеров на Аляске. Центральной станет тема урегулирования конфликта на Украине. Саммит пройдет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось изначально. В Белом доме уточнили, что к Дональду Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

