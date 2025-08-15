На летном поле в Анкоридже у логотипа саммита отвалились буквы

На летном поле в Анкоридже, где должен приземлиться самолет президента России Владимира Путина, у логотипа саммита «Аляска» отвалились буквы, их чинят. Кадры показал Telegram-канал «Пул №3».

«Путин еще не прилетел, а Аляска уже начала отваливаться: на летном поле в Анкоридже спешно чинят логотип саммита», — сыронизировали авторы канала.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков накануне сообщал, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 22:00. Также американская администрация заявила об изменении формата встречи на «три на три» вместо «один на один», Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

