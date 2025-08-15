Интернет и СМИ
Приехавший на Аляску российский журналист сравнил место размещения прессы с госпиталем

Корреспондент Колесников: На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, приехавший на Аляску в город Анкоридж освещать встречу президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, рассказал об условиях жизни для журналистов. В материале для газеты он сравнил место размещения прессы с госпиталем.

«Журналисты попали на больничные койки. В Анкоридже их ждал теплый прием и холодный душ», — говорится в материале.

По его словам, журналистов разместили на территории спортивной арены. Каждые две кровати, отметил Колесников, были отделены черными ширмами. Также сотрудникам прессы выдали комплекты белья с одеялом и подушкой. Колесников признался, что увиденное напомнило ему больницу во время пандемии коронавируса. «Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ», — поиронизировал сотрудник газеты и назвал такие условия жизни походными.

Кроме того, по словам журналиста, по прилете его и коллег долго не выпускали из самолета. Автобус же, на котором их везли до границы, был старым, добавил Колесников.

Ранее корреспондент RT Егор Пискунов опубликовал видео, показав, как разместили журналистов на Аляске. На кадрах можно заметить, что сотрудникам прессы предложили ночевать на раскладушках.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному). Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президенты проведут беседу тет-а-тет.

