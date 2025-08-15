Интернет и СМИ
17:41, 15 августа 2025

Прибывший на Аляску корреспондент показал завтрак для российских журналистов

Корреспондент Пискунов: Журналистам из РФ на Аляске предложили чипсы на завтрак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Кадр: @egor.piskunov

Корреспондент канала RT Егор Пискунов рассказал, что российским журналистам, прибывшим на Аляску для освещения саммита РФ и США, предложили чипсы на завтрак. Видео с кухни на стадионе, где разместили представителей прессы, было опубликовано в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как следует из ролика, завтрак для российских журналистов состоял из хлеба, салата, апельсинов, яблок и чипсов.

Ранее спецкор газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников рассказал, в каких условиях разместили российских журналистов на Аляске. Он назвал их походными и признался, что увиденное напомнило ему больницу во время пандемии коронавируса.

Перед этим было опубликовано видео с места размещения журналистов. Сотрудников прессы поселили на спортивной арене Alaska Airlines Center. Спать им предложили на раскладушках.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в 22:30 по московскому времени. Перед встречей американский лидер назвал российского коллегу умным парнем и заявил, что ладит с ним.

