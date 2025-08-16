Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 16 августа 2025Мир

Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

CNN: Трамп поверил в готовность Путина провести трехсторонний саммит с Украиной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп мог поверить, что его собеседник не против проведения в скором времени трехстороннего саммита с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на озвученные американским телеканалом CNN данные неназванного собеседника из Евросоюза сообщает РИА Новости.

Это предположение подтверждает тот факт, что уже после переговоров Трамп рассказал, что может присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если они заходят. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в дискуссии, заметил, что тема трехстороннего саммита с участием президента Украины не обсуждалась.

Помимо этого, предложение Путина провести следующий раунд переговоров, дата которого не назначена, в Москве неявно подразумевает отсутствие на ней украинского лидера и двухсторонний формат.

Материалы по теме:
«Мы не нашли полного понимания» Путин и Трамп говорили почти три часа про Украину и отношения России и США. О чем они договорились?
«Мы не нашли полного понимания»Путин и Трамп говорили почти три часа про Украину и отношения России и США. О чем они договорились?
Сегодня
«Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?
«Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?
Сегодня

Ранее Зеленский в очередной раз подтвердил свою готовность к встрече и подчеркнул, что если Россия продолжит избегать окончания противостояния или откажется от трехстороннего саммита с участием Украины, то в ее отношении следует ввести новые санкции. При этом он подчеркнул, что видит необходимость в достижении продолжительного мира, который не станет «паузой между российскими вторжениями».

Вместе с тем Трамп, называвший перемирие основной задачей саммита на Аляске, поменял свое мнение и теперь считает, что следует работать над мирным договором. По данным источников, в интервью с европейскими лидерами он указал, что Путин не хочет обсуждать прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

    Захарова призвала участников встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки

    В России высказались о перспективе трехсторонней встречи лидеров

    Раскрыта новая схема мошенников по обману россиян

    Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

    Политолог назвал главное отличие переговоров Путина и Трампа от прошлых встреч президентов

    Трампа сочли поверившим в желание Путина встретиться с Зеленским

    «Локомотив» вырвал ничью у новичка РПЛ

    На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

    ЕС заявил о готовности ужесточить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости