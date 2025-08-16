Мир
Глава европейской дипломатии обвинила Россию в затягивании переговоров

Платон Щукин
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к продолжению давления на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на текст заявления пишет «Газета.Ru».

По словам дипломата, «суровая реальность заключается» в том, что Москва не желает заканчивать боевые действия и тянет время, имитируя готовность к предметным переговорам.

Каллас подчеркнула, что США имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры, а также отметила, что первопричиной конфликта остается «империалистическая внешняя политика России», а не «вымышленный дисбаланс в европейской архитектуре безопасности». Она указала, что ЕС поддерживает Киев и работает над 19-м пакетом санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». По его мнению, если Москва откажется от трехсторонней встречи с участием Украины или продолжит уклоняться от работы над завершением конфликта, то альтернативой должно стать усиление санкций.

Комментарии на тему боевых действий на Украине связаны с состоявшейся накануне на Аляске встрече президентов России и США Владимира Путинаи Дональда Трампа. Переговоры прошли в составе делегаций и оказались короче ожиданий. Оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов и не раскрыли подробности беседы.

Трамп оценил разговор на «десять из десяти» и сообщил, что пока повременит с санкциями. Вместе с тем он признал, что сделку заключить не удалось, а разговоре с европейскими лидерами и Зеленским, как утверждают источники, рассказал, что Москва не заинтересована в перемирии, а хочет вести переговоры по поводу мирного договора.

