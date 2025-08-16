В Киеве назвали условие для начала переговоров

В Киеве назвали прекращение огня условием для начала переговоров

В Киеве назвали прекращение огня условием для начала переговоров. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, его слова передает ТАСС.

Лещенко объяснил такой подход тем, что переговоры по прекращению огня создают большой риск шантажа для Украины. В случае же, если огонь уже прекратился, создается пространство для дипломатии, заметил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не планировал звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.