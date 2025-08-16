Интернет и СМИ
07:42, 16 августа 2025

В Китае рассказали о полученных Путиным перед саммитом с Трампом трех подарках

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о том, что президент России Владимир Путин получил три подарка перед саммитом с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

По мнению обозревателей, первым из них стали успехи российских военных. В статье отмечается, что в результате крупной операции на территории Украины были уничтожены заводы по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Вторым подарком стал разговор с лидером КНРД Ким Чен Ыном, который подтвердил Путину стремление к стратегическому партнерству. По словам журналистов, заявление Северной Кореи крайне важно для российского лидера.

Третий подарок преподнес Китай. Пекин ввел запрет на операции с двумя европейскими банками в качестве ответа на очередной пакет санкций Евросоюза против России. В статье отмечается, что таким образом КНР послала Москве сигнал поддержки.

«В совокупности все эти события усиливают позиции Путина на переговорах. У Трампа из-за этого могут быть проблемы, ему не стоит шутить с Путиным», — заключили обозреватели.

Главы государств встретились в аэропорту Анкориджа 15 августа. Общение лидеров прошло в формате «три на три» вместо «один на один».

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

    Все новости