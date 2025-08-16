В российской делегации заявили о максимальном уважении к ним на Аляске

ТАСС: Российская делегация осталась довольна приемом на Аляске во время саммита

Российская делегация осталась полностью довольна приемом на Аляске перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение», — завершил собеседник агентства.

Ранее специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников рассказал, что российских журналистов разместили на территории спортивной арены.

Каждые две кровати были отделены частично прозрачными черными ширмами, представителям прессы выдали комплекты белья с одеялом и подушкой. По его словам, больше всего помещение напоминало больницу во время пандемии коронавируса и в целом предложенные условия размещения он назвал походными.

Корреспондент RT Егор Пискунов отметил, что когда сотрудникам прессы предложили ночевать на раскладушках, то он подумал, что это шутка, потому что он за всю карьеру не сталкивался с такими условиями.

Переговоры между США и Россией состоялись только в составе делегаций и заняли меньше времени, чем ожидалось. Ее участники позитивно отозвались о встрече, однако Путин и Трамп отказались отвечать на вопросы журналистов, а какой-либо конкретики по поводу обсуждаемых тем представлено не было. Тем не менее глава Белого дома отметил, что сделки пока нет, но отложил разговоры о санкциях на несколько недель.