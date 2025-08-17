В МИД России рассказали о сложностях работы переводчика на саммите в США

Российский переводчик во время работы на саммите Россия — США на Аляске находился в сложных условиях, заявил старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков. Его интервью в своем Telegram-канале публикует журналист Павел Зарубин.

Как уточнил Зарубин, переводчику во время переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо было держаться несмотря ни на что и четко передавать каждое слово. Сложностью стала разница во времени между Россией и США.

«Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать», — рассказал Садыков. Зарубин уточнил, что переводчик большое количество часов находился «на ногах», но сделал свою работу качественно.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп находились в лимузине главы Белого дома без переводчика.