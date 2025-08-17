ВС России поразили место хранения ракет «Сапсан» и комплектующих к ним

Российские военные ударили по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» на Украине, сообщило в воскресенье, 17 августа, Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним», — говорится в сводке ведомства о ситуации в зоне специальной военной операции.

Несколькими днями ранее Россия также уничтожила украинские производства ракетных комплексов «Сапсан», располагавшиеся в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях. В результате совместными усилиями ФСБ России и Российской армии планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России были сорваны.

О том, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», стало известно в июне этого года. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о ракете, заявил, что Киев с ее помощью сможет «удивить наших врагов во многих случаях». Предполагается, что Украина разработала ракеты «Сапсан» для ударов вглубь России.

В России оценили последствия удара по месту хранения ракет

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что этим ударом российские войска отбросили назад ракетную программу противника. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что украинские ракеты «Сапсан» могут достать до Москвы, так как обладают дальностью до 750 километров. «Такую возможность противнику давать нельзя. А значит необходимо последовательно выносить его ракетную программу», — указал военкор.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, в свою очередь, назвал срыв программы по производству украинских баллистических ракетных комплексов «Сапсан» упреждающим ударом.

На Западе объяснили значение «Сапсана» для Украины

Журнал Military Watch Magazine писал, что ракетный комплекс «Сапсан» должен был снизить зависимость Украины от Army Tactical Missile System (ATACMS).

Издание напомнило, что разработка «Сапсана» на Украине началась около 20 лет назад, а ракетный комплекс должен был сменить советский тактический комплекс «Точка», украинский арсенал которого истощился, что вынудило США направить на Украину ракеты ATACMS.

По дальности применения, указал журнал, украинский «Сапсан» был бы сопоставим с российским «Искандером-М».