Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 17 августа 2025Мир

Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии

Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Лукашенко и Трамп провели телефонные переговоры в преддверии саммита России и США на Аляске. По словам Трампа, он позвонил своему коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных.

Американский лидер добавил, что в ходе беседы затрагивались и другие темы. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что разговор состоялся по инициативе США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии

    Перед Крымским мостом в очереди скопилось более тысячи машин

    В ДНР заявили о желании Киева и Европы помешать мирному регулированию

    В Германии обвинили ЕС в нежелании участвовать в переговорах по Украине

    В России оценили итоги саммита на Аляске

    «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

    В Раде заявили о целях европейских лидеров на встрече Трампа и Зеленского

    На Украине заметили изменения в риторике Зеленского

    «Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости