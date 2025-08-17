Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии

Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1300 заключенных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Лукашенко и Трамп провели телефонные переговоры в преддверии саммита России и США на Аляске. По словам Трампа, он позвонил своему коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных.

Американский лидер добавил, что в ходе беседы затрагивались и другие темы. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что разговор состоялся по инициативе США.