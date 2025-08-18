Россия
15:38, 18 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли необходимый для встречи Путина, Трампа и Зеленского шаг

Джабаров: Для трехсторонней встречи Киев должен быть готов налаживать контакты
Варвара Кошечкина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Для встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского надо, чтобы украинский лидер был готов налаживать контакты с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такой необходимый для переговоров шаг сенатор раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Для того, чтобы произошла встреча, надо, чтобы сегодняшние переговоры [в Белом доме] показали, что Зеленский готов к налаживанию контактов и с Россией и готов к переговорам по мирному процессу. Он же требует только одного — возвращение к границе, никаких территориальных уступок и как можно больше оружия. С таким подходом, я думаю, что маловероятно, что Зеленский сможет участвовать в такой встрече», — отметил Джабаров.

Сначала надо дождаться, что будет сегодня в Вашингтоне, какие итоги, а потом уже судить по дальнейшим шагам всех партнеров

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам
Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск 18 августа. Спустя час глава Белого дома должен поприветствовать лидеров стран Евросоюза и провести переговоры с ними.

В пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска прошла встреча Путина и Трампа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.

